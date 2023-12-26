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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذاكرتك هتبقي حديد.. هذه السورة هتخليك تفتكر كل حاجة بسرعة

صدى البلد

النسيان وقلة التذكير مشكلة يعاني منها كثيرين، مما يؤثر على قدراتهم في أداء أعمالهم بشكل جيد، وقد يحاول البعض تناول الأدوية لعلاج تلك المشكلة لكن دون فائدة تذكر، إلا أن الله لم ينزل داء إلا وله دواء والقرآن الكريم فيه الدواء لكل من شق عليه وأتعبه أمر، وهناك سورة فى القرآن تعالج النسيان وقلة التركيز تحتوى هذه السورة على كنوز ربانية، فعند قراءتها تنمي مراكز الحفظ والذاكرة لدى الشخص، وهناك دراسات أجريت على بعض قراء هذه السورة، فوجدوا أنها تعمل على تنبيه مراكز الذاكرة في المخ، وهذه السورة يمكنها شفاء الشخص من الأمراض وتحسين ذاكرته، فقط إذا واظب على قراءتها ودعا الله سبحانه وتعالى بقلب مطمئن، وهذه السورة هي سورة يس.

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سورة يس

 من يعاني من النسيان عليه قراءة سورة يس، فسورة يس لما قرأت له، فكلما حرص الإنسان على قراءتها تفتحت له الأبواب وتحققت المقاصد، وعلى كل منا قراءة سورة يس لكل حاجة تعل بهم، فضلاً عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

أسرار سورة يس

1- يشعر المرء عن تلاوة السورة بالراحة النفسية والذهنية، ولابد عند تلاوة السورة أن يكون لديك نية صافية للتوبة إلي الله، وقضاء حاجتك، فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غُفر له في تلك الليلة).

2-  لسورة يس فضل كبير، فمن قرأها حين يمسي وحين يصبح غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر،  فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غُفر له في تلك الليلة).

3- تقرا السورة على الميت، وذلك تخفيفا لسكرات الموت له، يروي أبو الدّرداء عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنه قال: (ما من ميّت يموت فيقرأ عنده (يس) إلّا هوّن الله عليه).
4- لقبت هذه السورة بقلب القرآن، فقال الرسول -صلي الله عليه وسلم- (إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قلبًا وقلب القرآن يس).

5- سورة يس لها قدرة كبيرة في التخلص من السحر والأعمال الشريرة، ويقول البعض أنه لا يوجد أي دلائل على الأسحار، فهذا الكلام يعتبر خطأ تمامًا، لأن السحر ذكر في القرآن الكريم، وعرف به.

6- تساعد قراءة سورة يس من علاج القرين وتساعد في طرد الشياطين من المنزل، لأن الجن يخاف من تلاوة القرين عليه، ويقوم بالاختناق حين يسمع تلاوة القرآن، حتى أننا رأينا الكثير من الشيوخ يقرءون بتلاوة سورة يس على الحالات التي توجد بها لبس، أو وجود جن عاشق.

7-تعمل السورة على فك عقدة اللسان، عدم الخوف أو الرهبة في القلوب، عدم الخوف من التوحد.

8-تعمل على راحة الأشخاص المصابون بالجنون، أو الاضطراب، وحل المشاكل النفسية.

9-تساعد على وجود الخير في المنزل.

10-تقوم سورة يس عند تلاوتها في فك الكرب، وراحة البال، والشعور بالأمن والطمأنينة في القلب.

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هل يس لما قرأت له؟ 

 هذا حديث له شواهد كثيرة وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد من طرق كثيرة ان يس لما قرأت له فى قضاء الحوائج، وجاء فى الأثر: ( يا علي اكثر من يس فإن فيها 10 خصال) ما قرأت على ميتًا الا رحمه الله ولا مريضًا الا شفاءه الله ولا جائعًا الا شبع ولا عطشان الا روى، لافتًا الى أن التجربة الطويلة للمسلمين عبر القرون فى الذكر والقراءة لسورة يس وقضاء الحوائج فهي من السور المباركة التى اكرم الله تعالى بها الأمة المحمدية لقضاء حوائجهم.

فضل الله واسع لكن كلما كان الإنسان مخلص فى نيته كلما فتح الله له باب القبول واكرمه لقضاء الحاجة فهذا كرمًا من الله.

هل يصح قرأتها لأكثر من نية ؟

 يجوز قراءة سورة يس لأكثر من أمر، لكن هذا يرجع الى تجربة الإنسان، فكل انسان له مع الله سر لذلك قال اهل الله امر الذكر والدعاء على السعة حيثما وجدت قلبك فاذكر ربك، فهذا امر مرده الى حسن ظن الانسان بالله من جهة وتجربته الروحية مع هذه السورة من جهة أخرى. 

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