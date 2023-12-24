عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا لم يؤذن النبي طيلة حياته؟ .. اعرف السبب

صدى البلد

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال شغل بال الكثيرين وهو: لماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته؟. 

ليرد موضحًا: أن الحكمة فى كونه صلى الله عليه وسلم كان يؤم ولا يؤذن أنه لو أذن لكان من تخلف عن الإجابة كافرًا، وقال أيضًا: ولأنه كان داعيًا فلم يجز أن يشهد لنفسه.. وقال غيره: لو أذن وقال: أشهد أن محمدًا رسول اللّه لتوهم أن هناك نبيًا غيره . 

لماذا لم يؤذن النبي طيلة حياته؟ 

وقيل لأن الأذان رآه غيره فى المنام فوكله إلى غيره.. وأيضًا ما كان يتفرغ إليه من أشغال .

وأيضًا قال الرسول صلى الله عليه وسلم "الإمام ضامن.. والمؤذن أمين" رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، فدفع الأمانة إلى غيره .

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : إنما لم يؤذن لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته، أى جعله دائمًا، وكان لا يتفرغ لذلك، لاشتغاله بتبليغ الرسالة، وهذا كما قال عمر: لولا الخلافة لأذنت.

وأما من قال: إنه امتنع لئلا يعتقد أن الرسول غيره فخطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فى خطبته : وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه .

هذا، وجاء في نيل الأوطار للشوكانى "ج 2 ص 36" خلاف العلماء بين أفضلية الأذان والإمامة وقال فى معرض الاستدلال على أن الإمامة أفضل: إن النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده أمُّوا ولم يؤذنوا ، وكذا كبار العلماء بعدهم.

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

آية الرزق.. رددها النبي وقال عنها لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم

7 كلمات هتخلي أولادك يواظبوا على الصلاة كل يوم

3 كلمات من تعود عليها قبل نومه استيقظ نشيطا طوال اليوم

لماذا لم يؤذن النبي في حياته؟ 

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال يقول: لماذا لم يؤذن سيدنا النبي؟

وقال علي جمعة، في إجابته على سؤال : لماذا لم يؤذن سيدنا النبي؟ قالوا: لأنه رحمةً للأمة: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} فكان أشفق على الناس من كل أحد؛ فلو أذن النبي فلم يُلَبِّ أذانه بعضهم لكفر لأن الداعي هو رسول الله بذاته.

وأضاف، أن من شروط الأذان: أن يكون واضحًا، مسموعًا، مفهومًا، منوها بأنه تفرد المسلمون بالأذان، فهم يؤذنون بأنفسهم؛ معلنين ملخص الدين، ففي الأذان: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله).. كلمة التوحيد، وهي دعوة المسلمين.

لماذا لم يؤذن النبي في حياته لماذا لم يؤذن النبي طيلة حياته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

ترشيحاتنا

وزير الدفاع البريطاني: لن نسمح بأن يصبح أي طريق  بحري منطقة محظورة

خبير علاقات دولية: مصر هي صمام الأمان الحقيقي للقضية الفلسطينية

عاجل .. قصفت حشود عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس |فيديو

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

هل هربت؟.. القصة الكاملة لاختفاء أوريليا إيباتومبو المحترفة في طائرة الأهلي

برلماني : الحوار الوطني خلق تنمية حقيقية للحياة السياسية المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. شاهد جومانا مراد ترتدي فستان سلمي أبو ضيف وتشعل السوشيال ميديا

مات من الفرحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة حول وفاة مدير نادي الترسانة

مختلف وغير تقليدي.. حنان مطاوع تثير ضجة بفستانها في حفل الدير جيست

أوعى تتجاهلها.. جمال شعبان يكشف عن أسباب خطيرة لبرودة الأطراف

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ