الأشغال الشاقة المؤبدة.. خبير قانوني يحذر مستخدمي التيك توك

أكد الخبير القانوني عصام عجاج، أن من يحصل على الأموال من خلال برامج التيك توك، ويستغل الأطفال، أو ينشر أي فيديوهات، خارجة يكون هنا في موضع النصاب.



وأضاف عصام عجاج، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المادة 336 من قانون العقوبات شرحت النصب، بـ 5 حالات، منها الاحتيال لـ سلب ثروة الغير أو بعضها، باستخدام طرق احتيالية.



ولفت إلى أن تجميع الأموال عبر التيك توك هي جريمة نصب مكتملة الأركان، وأن من يقف في الشارع بين المواطنين ويجمع الأموال من أجل شئ يكون كذب مجرد لا يرقي لـ جريمة النصب، ولكن عندما يقف في مكان فضاء ويوهم المواطنين بأن هنا سيتم بناء مسجد فهنا يكون النصب.



وأشار إلى أن السيدة التي تظهر على التيك توك ومعها أطفال وتجهز لهم أكل، وتطالب المواطنين بالتبرع لهم هنا يكون جريمة نصب، والعقوبة هنا تصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.



وتابع أن جهات التبرع يتم الإشهار بها، وتكون معروفة، لكن من يحصل على الأموال من خلال التيك توك يكون من خلفها جريمة، من الممكن أن تكون غسيل أموال.