عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي: نتنياهو يحاول باغتيال العاروري تحقيق أي انتصار بعد هزائمه العسكرية

صدى البلد

قال أحمد زكارنة، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول البحث عن أي صورة انتصار زائفة، خاصة أنه تلقى هزائم متكررة في غزة أفقدته الكثير من شرعيته وأصبح هناك عبء واضح على دولة الاحتلال وبالتبعية تراجع التضامن العالمي تجاه إسرائيل.

 وأوضح “زكارنة”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إنجي أنور" في برنامج "مصر الجديدة" على قناة Etc، أن هناك محاولة من نتنياهو لخلط الأوراق وزيادة مساحة الصراع على الجبهة اللبنانية حتى يتنسى له تلقى الدعم مرة أخرى على أساس أنه يواجه حرب على كافة الاتجاهات.

أضاف المحلل السياسي الفلسطيني، أن الحكومة الإسرائيلية جبانة، وأنها ستجلب الحرب المفتوحة في المنطقة وستكون تكلفتها باهظة الثمن.

وعن اغتيال صالح العاروري القيادي بحركة حماس، أكد أن توقيت الاغتيال له عدة دلالات، منها أن هزائم إسرائيل متكررة، وأن نتنياهو لا يجد أي انتصارات تشفع له أمام الشعب الإسرائيلي، لذلك اغتيال العاروري هو الانتصار الوحيد الذي سيزفه نتنياهو إلى شعبه، كنوع من أنواع حفظ ماء الوجه لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

فلسطين رئيس الوزراء الإسرائيلي غزة إسرائيل نتنياهو اغتيال صالح العاروري حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

ترشيحاتنا

وزير النقل يكشف نسب الخصم في تذاكر المترو لـ اشتراكات الطلاب وكبار السن

إعلام عبري: إسرائيل لم تخبر أمريكا مسبقا باغتيال العاروري

البطاطس تثير الجدل من جديد.. والزراعة تفجر مفاجأة بشأن أسعار التقاوي

حطب يتغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية.. والسبت المقبل موعدا جديدا

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2024 في مصر

وضع ضوابط وليس تسعير|اللواء راضي عبد المعطي يوضح قرار اعتبار 7 سلع إستراتيجية..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

ظهور هذه الأعراض تعني حدوث الولادة المبكرة.. احذريها

كارثة صحية بسبب تناول الخبز بهذه الطريقة

فيديو

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

عاجل .. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء والتنفيذ غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ