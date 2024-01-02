خطر على العالم.. انجي أنور تفضح جرائم الاحتلال الصهيوني

قالت الإعلامية انجي أنور، إن جزء من أساس الكيان الصهيوني هو فكرة العصابات، لافتة إلى أن هناك مجموعة عصابات ارتكبت في النكبة أكبر قدر من المذابح في تاريخ البشرية الحديث، فهم اغتصبوا وطن وقاموا بالتخلص من سكانه وأجبروهم على التهجير، وظل فكر العصابات و الميليشيات هو المسيطر على جيش الاحتلال حتى اليوم.



وذكرت انجي أنور، في افتتاحية برنامجها مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc، عدد من الوقائع التي تؤكد الجرائم الأخلاقية لجيش الاحتلال، منها انتحال لص صفة جندي من النخبة في جهاز الأمن الداخلي، وسرقة أسلحة وذخيرة وأجهزة ليبيعها، والتقطت له الصور بجوار رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، وقالت إن هذا الحرامي لم يجد صعوبة في الدخول وسط عصابات لا يربطها سوى الإجرام.



وأشارت الي أن من ضمن جرائم الاحتلال خطف طفله رضيعه من قبل جندي وجد جميع أهلها مقتولين، وحتى الآن لا احد يعرف مصير الطفلة، بالإضافة إلى تصريحات قائد في الجيش أمام وسائل الاعلام افتخر أن جيشه أحرق بيت كامل بكل سكانه وهم أحياء.

وأضافت، “جيش يتحدى العالم ويسرق أعضاء ضحاياه بعد سرقة جثامينهم، أكتر من 80 شهيد فلسطيني اتسرقت أعضاؤهم الحيوية ورجعوهم غزة أشلاء”، لافتة الي ان إسرائيل هي أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، فهم يسرقوا من جثامين الشهداء القرنيات وصمامات القلب والجلد، لدرجة ان أكبر بنك للجلود البشرية في العالم موجود في الأراضي المحتلة، فضلا عن استخدام الجثث المسروقة للشهداء في كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية للتعليم والتشريح وعمل الأبحاث والشرح عليها.

عصور الظلام



واختتمت قائلة: “اللي بتعمله إسرائيل ده خطر على العالم لانهم بيضربوا كل أسس التحضر والمدنية والقانون الدولي وبيرجعوا العالم لعصور الظلام.. و يعتبروا بكل بجاحة وكذب وتضليل واستهتار بالعالم كله ان تصرفاتهم الإجرامية دي مبررة وأخلاقية”.



