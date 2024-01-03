رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يكشف موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح صدر في 18 ديسمبر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي فالقانون يقول بأن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح سوف يصدر خلال 3 أشهر.

وأوضح “الفيومي”، خلال استضافته مع الإعلامية "انجي أنور" في برنامج "مصر جديدة" على قناة Etc، أن هناك مشاورات بين اللجنة و الحكومة أن يتم تنفيذ اللائحة التنفيذية و تطبيق القانون قبل شهر مارس.

باستثناء هذه المخالفات



وأضاف “الفيومي”، أن قانون التصالح يقوم بالتصالح على كل المخالفات في البناء عدا بعض المخالفات، أبرزها البناء بأسلوب يخالف إجراءات السلامة، بالإضافة إلى المباني التي يتم بناؤها على أراضي نهر النيل أو التابعة للري، وأيضًا المباني المبنية على أراضٍ بجوار الآثار، والبناء على أراضٍ كانت تستخدم في جراجات السيارات.