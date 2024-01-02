رئيس لجنة الإسكان بالنواب: لا توجد إحصائية لعدد المباني الآيلة للسقوط في مصر

قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ليس هناك أرقام دقيقة عن المباني الآيلة للسقوط، وفي اعتقاده أنهم يتجاوزوا المليون عقار، كما أن العمل على إخلاء السكان من العقار الآيل للسقوط في غاية الصعوبة، خاصة وإنه لابد من توفر سكن بديل لهم

وأضاف “الفيومي”، أثناء استضافته مع الإعلامية "انجي أنور" في برنامج "مصر جديدة" على قناة Etc، أن السيطرة على أسعار الإسكان لابد أن يتبعه وفرة في الوحدات السكنية، ولذلك مطلوب البدء في تساهيل وإصدار تراخيص البناء.

أرض مسجلة

ولفت “الفيومي”، إلى أن اشتراطات البناء الجديدة منها أنه لابد من أن يكون العقار على أرض مسجلة، وهذ الشرط في غاية الصعوبة، لذلك قانون البناء الموحد يحتاج إلى إعادة نظر لصعوبة تنفيذ هذه الاشتراطات.