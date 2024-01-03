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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أذكى آيفون بالعالم.. سعر iphone 15 Pro في السعودية

iphone 15 Pro
iphone 15 Pro

إذا كنت تريد الحصول على أفضل ما قدمته علامة آبل الأمريكية على الإطلاق، لن تجد أقوي وأسرع من أحدث آيفون في العالم حالياً وصاحب الحجم المدمج، وهو iPhone 15 Pro .

بلغ سعر جوال iPhone 15 Pro فى الممكلة العربية السعودية لسعة 128 جيجابايت من 4444 ريالاً سعودياً، وسعة 256 جبجابايت مقابل 4997 ريالاً، أما سعة 512 جيجابايت بسعر 6198 ريالاً.

يأتى جوال iphone 15 Pro بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة Ceramic Shield glass ضد الخدش والكسر بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع  الـ“نوتش” للكاميرا الأمامية.

 

iphone 15 Pro 

يقدم جوال آيفون 15 برو كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.8، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال آيفون 15 برو بمعالج Apple A17 Pro، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت و256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، ويعمل بنظام IOS 17.

iphone 15 Pro 

يمتلك جوال آيفون 15 برو بطارية بقوة 3200 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c لأول مرة فى تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في أقل من 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع اقتناء جوال آيفون 15 برو في 4 ألوان وهي :الرصاصي، الأزرق الغامق، الأسود الأبيض.

آبل iphone 15 Pro iPhone السعودية Apple

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