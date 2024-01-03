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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير توفيق يسافر السويد لحسم صفقة «أبو علي» .. تفاصيل

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سوف يسافر إلى السويد في خلال أيام، من أجل إنهاء إجراءات ضم وسام أبو علي لاعب فريق سيريوس السويدي.

وقال "شبانة" عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الصفقة قريبة من النادي الأهلي لكنها لم تُحسم رسميًا، وكانت هناك فيديوهات مُنتشرة لخضوع اللاعب لجلسة تصوير، ولكن الفيديو يخص إبراهيم عبدالحكم لاعب شباب الأهلي".

وأضاف: "الأهلي وافق على إعارة أحمد عبدالقادر لأي نادٍ خارج مصر، ومارسيل كولر يرى أنه لاعب جيد، ويحتاج للخروج للإعارة فقط".

وأكمل: "الأهلي أيضًا قريب من حسم صفقة عمر كمال عبدالواحد في شهر يناير الجاري، مقابل رحيل صلاح محسن وبعض اللاعبين الشباب".

وزاد: "إدارة المصري أعلنت موافقتها على رحيل مروان حمدي للنادي الأهلي، وهو ما كشف عنه ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة، خصوصًا بعد أزمة اللاعب مع جماهير المصري، ولا يمكن مُطلقًا أن يتم بيعه مقابل 30 مليون جنيه".

وأتم: "هل مروان حمدي سيكون مفيدًا للنادي الأهلي؟!، لكن البعض يقول إنه لا يجيد اللعب تحت الضغوط الجماهيرية، بينما ظهر بشكل جيد في صفوف سموحة، ولم ينجح مع المصري والزمالك أو منتخب مصر، وعدد أهدافه قليلة للغاية، لكنه من الوارد التعامل معه جيدًا وتغير عقليته لأنه لاعب مهاري ويجيد التصويب من الخارج واللعب بالرأس بشكل جيد".

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