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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحظة انقلاب تريلا محملة بالرمال في جسر السويس.. فيديو وصور

صدى البلد

شهدت منطقة التجنيد بجسر السويس، حادث انقلاب سيارة محمله بالرمال ، وجاري رفع آثار الحادث من محل الواقعة .

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور وترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل الحادث،  وجرى رفعها من الطريق وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى واتخاذ الإجراءات الازمة للواقعة.

يذكر ان علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على حادث سقوط أحد كمرات محور كمال عامر بالجيزة، قائلًا إنه مجرد خطأ بشري وارد حدوثه في أي مشروع.

 

وأضاف الوزير أن الحركة المرورية عادث لما كانت عليه بعد إصلاح الكسر مشيرًا إلى أن الشركة التي تنفذ المحور من الشركات الجيدة جدا.

 

وفي غضون ذلك أرجع الفريق كامل الوزير وزير النقل، سبب رفع قيمة تذكرة المترو، والذى تم تطبيقه أمس مع بداية العام الجديد، إلى زيادة قطع الغيار زادت، والوقود زاد، ومرتبات الموظفين.

 

وقال وزير النقل إن مرتبات المواظفين زادت أكثر من مرة منذ 2019 حتى الآن، وموظفين المترو من حقهم زيادة مرتباتهم أيضاً والعائد الوحيد للمترو هو قيمة التذكرة، وبالتالى كان رفع قيمة التذكرة ضرورة لتغطية النفقات.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن فى مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية.

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