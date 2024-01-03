انطلاق امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 13 يناير.. 83162 طالبا يسجلون بياناتهم استعدادا لأدائها.. والتعليم تقرر عقدها إلكترونيا وتضع حلاً بديلا في حال تعطل المنصة

تنهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات “أبناؤنا في الخارج” الفصل الدراسي الأول بداية من يوم السبت 13 يناير 2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم غلق الموقع الخاص بتسجيل التقدم لـ امتحانات “أبناؤنا في الخارج” للترم الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين لـ الامتحانات على منصة “أبناؤنا في الخارج” 83162 طالبا وطالبة لجميع الصفوف الدراسية من كي جي 1 حتى الصف الثاني الثانوي.

عقد الامتحانات إلكترونيا على منصة امتحانات “أبناؤنا في الخارج”

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2024 إلكترونيا من خلال منصة امتحانات “أبناؤنا في الخارج”، وفقا لما ورد في الكتاب الدوري 9 لسنة 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “تعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 من فصل دراسي أول وثانٍ وفقا للمناهج التي تدرسي في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2023 / 2024 بدءا من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام لطلاب ”أبناؤنا في الخارج".

ضوابط امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2024

يمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني على نظام “أبناؤنا في الخارج” والعكس، كما يمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام “أبناؤنا في الخارج” مع أداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول والعكس كذلك.

وفي امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2024، بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال نظام اللغات، يتم تحميل ملف الأنشطة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويقوم التلميذ بأداء الأنشطة المطلوبة، ثم يقوم ولي الأمل برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الإلكتروني.

وبالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، يتم تحميل ملف اللتقييم وفقا لنظام دراسة الطالب (عربي - لغات) من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولي أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الإلكتروني.

وطبقا لضوابط امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2024، الطالب الذي لا يقوم بتحميل ملف التقييم على المنصة في المواعيد المقررة لا يتم اعتباره اجتاز العام الدراسي الحالي، ويحق له التقدم للعام الدراسي التالي.

امتحانات “أبناؤنا في الخارج” 2024 الدور الثاني

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد اختبار دور ثانٍ للطالب في المقرر الكامل لمواد الرسوب في أي عدد من المواد الدراسية التي رسب فيها، أو تغيب عنها، وكذلك المتخلفون بعذر مقبول عن امتحان الدور الأول بفصليه الأول والثاني لجميع الصفوف الدراسية.

إجراء عاجل من التعليم في حال حدوث أي عطل في منصة امتحانات “أبناؤنا في الخارج”

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه استكمالاً لجهود وزارة الهجرة تقوم وزارة التربية والتعليم بالتواصل الدائم مع الجاليات المصرية بجميع دول العالم، وتوفير فرص الالتحاق بنظام التعليم المصري لأبنائهم، لربطهم بوطنهم، فهذا حق أصيل؛ حرصا على تنمية روح الولاء والانتماء لديهم .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ذلك يتم من خلال عدة قنوات، منها مدارس البعثة المصرية في العديد من الدول، كما تم فتح مدارس المسار المصري التي تقوم بتدريس المناهج المصرية، وإتاحة المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، ونشر المواد التعليمية عليها لكل الصفوف، وإمكانية طباعة شهادات النجاح من خلالها لمن يرغب في ذلك، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإنهاء كافة الخدمات التعليمية للمصريين بالخارج إلكترونيا، من أي مكان في العالم من خلال الموقع الإلكتروني لأبنائنا في الخارج.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يمكن للطلاب في حال حدوث أي عطل بالمنصة المخصصة للامتحانات أن يقوم الطالب بطباعة الامتحانات والإجابة عليها وإرسالها بالبريد الإلكتروني لتصحيحها وإتاحة ذلك بجميع دول العالم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل تقديم جميع الخدمات التعليمية للجاليات المصرية في جميع دول العالم، وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات “أبناؤنا ف الخارج” في العام الدراسي 2022/2023 (74.081) طالب وطالبة، وهذا العدد يزيد باستمرار.

رابط امتحانات تحديد المستوى

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة رابط امتحانات تحديد المستوى للصف الأول رياض أطفال، للطلبة المصريين في الخارج، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملف تقييم الأداء لاختبار تحديد المستوى لتلاميذ kg1 من مرحلة رياض الأطفال لغات وعربى للعام الدراسى 2023 - 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم تحميل ملف التقييم للتلميذ باللغة الإنجليزية للتلاميذ المتقدمين على نظام اللغات من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم، ويتم طباعة الملف ويقوم الطالب بأداء الأنشطة الموجودة، ويتم رفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعين، ولا يتم إرسال أية ملفات تقييم ورقية، مؤكدة أن يكون التعامل من خلال المنصة الإلكترونية فقط.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يمكن الدخول على الرابط التالى لتحميل امتحان تحديد المستوى لرياض الأطفال للطلبة المصريين في الخارج.

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/kg1Mos tawa