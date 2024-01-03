ستخرجون جـثثا متعفنة.. زعيم حركة النجباء يطالب «السوداني» بإنهاء التواجد الأمريكي بالعراق

وجه زعيم حركة النجباء- إحدى أبرز الفصائل الشيعية المسلحة- أكرم الكعبي، اليوم الأربعاء، نداء عاجلا إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باتخاذ موقف "جريء" وواضح، بإرسال بلاغ الى واشنطن، ينهي التواجد الأمريكي في العراق، متوعدا الولايات المتحدة بـ"تصعيد غير مسبوق" في حال رفضت الانسحاب.

وفي كلمة له، ألقاها في إيران بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني؛ قال الكعبي: "ليس بيننا وبين القاتل الغادر المحتل المتعجرف إلا منطق السلاح والانتقام"، مشيرا إلى أن "سفيرة الاحتلال الأمريكي تسعى لتصدير نفسها كوصية على العراق".

وأردف: "ليعلم العدو الأمريكي أن المقاومة العراقية تسير وفق استراتيجية وتكتيكات مدروسة بخطوات محسوبة، وإن لم يخرج الاحتلال الأمريكي من العراق بإرادته؛ سيخرج رغما عنه جثثا متعفنة".

ولفت الكعبي إلى أن “الفقرة الـ 3 من الاتفاقية سيئة الصيت بين العراق وأمريكا، تتيح إرسال بلاغ ينهي التواجد الأمريكي”، مطالبا الحكومة العراقية، باتخاذ موقف جريء وواضح وإرسال هذا البلاغ الذي سيعيد السيادة للعراق، ويحفظ أمنه وشعبه".

واختتم كلمته: “في حال طلبت الحكومة، ولم يرحل الاحتلال؛ فإن المقاومة ستأخذ على عاتقها تصعيدا غير مسبوق للعمليات، وستخرجهم رغما عنهم”.