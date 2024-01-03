تتويج فريق بهادة بطلا لدوري مراكز شباب القليوبية النسخة العاشرة

فاز فريق بهادة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية فى المباراة النهائية من دورى مراكز الشباب لكرة القدم النسخة العاشرة بالقليوبية.

وأقيمت فعاليات المباراة النهائية والحفل الختامي لدوري مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته العاشرة من على ملعب نادى سيتى كلوب بنها، حيث تعادل فريقا بهادة والمنزلة بهدف واحد لكل فريق، ليتم اللجوء لركلات الترجيح ليفوز فريق مركز شباب بهادة بـ 6 أهداف مقابل 5 أهداف لمركز شباب المنزلة.

وتوج فريق بشهادة بطلا للدوري وحصل مركز شباب المنزلة على المركز الثاني في المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب، وسط حضور جماهير ي كبير من مشجعي الفريقين وأجواء حماسية تتسم بالروح الرياضية .

بدأت فاعليات الدوري بمشاركة 64 مركز شباب بالقليوبية من بدء المنافسات على الأدوار التمهيدية لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بإجمالي عدد مباريات بلغ 119 مباراة، لتصعيد الفرق الحاصلة على المركز الأول والثاني من كل إدارة فرعية ليتنافس 24 فريقا على حامل لقب بطل دوري مراكز شباب القليوبية النسخة العاشرة.

ويهدف دوري مراكز الشباب إلى استثمار الطاقات الرياضية للشباب ، وتنمية مواهب الشباب البدنية والفنية ، و شغل أوقات فراغهم فيما يفيد ، لاسيما في كرة القدم اللعبة الشعبية والجماهيرية الأولى في العالم ،كما تسلط الأضواء على المواهب التى تؤدى بشكل احترافي ، مما يؤهلهم للالتحاق بفرق الدرجة الثانية، و وصولاً للدورى الممتاز .