عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تتويج فريق بهادة بطلا لدوري مراكز شباب القليوبية النسخة العاشرة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

فاز فريق بهادة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية فى المباراة النهائية من دورى مراكز الشباب لكرة القدم النسخة العاشرة بالقليوبية.

وأقيمت فعاليات المباراة النهائية والحفل الختامي لدوري مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته العاشرة من على  ملعب نادى سيتى كلوب بنها، حيث تعادل فريقا بهادة والمنزلة بهدف واحد لكل فريق، ليتم اللجوء لركلات الترجيح ليفوز فريق مركز شباب بهادة بـ 6 أهداف مقابل 5 أهداف لمركز شباب المنزلة. 

وتوج فريق بشهادة بطلا للدوري وحصل مركز شباب المنزلة على المركز الثاني في المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب، وسط حضور جماهير ي كبير من مشجعي الفريقين وأجواء حماسية تتسم بالروح الرياضية . 

بدأت فاعليات الدوري بمشاركة 64  مركز شباب بالقليوبية من بدء المنافسات على الأدوار التمهيدية لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بإجمالي عدد مباريات بلغ 119 مباراة، لتصعيد الفرق الحاصلة على المركز الأول والثاني من كل إدارة فرعية ليتنافس 24 فريقا  على حامل لقب بطل دوري مراكز شباب القليوبية النسخة العاشرة.  

ويهدف دوري مراكز الشباب إلى استثمار الطاقات الرياضية للشباب ، وتنمية مواهب الشباب البدنية والفنية  ، و شغل أوقات فراغهم فيما يفيد ، لاسيما في كرة القدم اللعبة الشعبية والجماهيرية الأولى في العالم ،كما تسلط الأضواء على المواهب التى تؤدى بشكل احترافي ، مما يؤهلهم  للالتحاق بفرق الدرجة الثانية، و وصولاً للدورى الممتاز  .

القناطر الخيرية شباب القناطر الخيرية إدارة شباب القناطر الخيرية سيتى كلوب بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

وقع 4 سنوات للأبيض.. محمد شبانة يكشف عن أولى صفقات الزمالك الشتوية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر

محافظ القليوبية يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى كفر شكر التخصصي بعد تطويرها

رئيس جامعة بنها: التعاون مع المجتمع المدني والمراكز البحثية لتقديم حلول عملية لمشاكل المزارعين

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

أمريكا تشكك بقدرة إسرائيل في القضاء بشكل كامل على حركة حماس

البيت الأبيض: سنواصل الإبقاء على وجود عسكري كبير في الشرق الأوسط

إلغاء قرار عاجل من مقتدى الصدر بشأن صلاة الجمعة

لما تقع مش هنسمي عليك.. رسالة نارية من تامر أمين للمتلاعبين بالأسعار

حلّ أزمة عنيفة | الزمالك يعلن خبرا سارًا لجماهيره

السعودية تتضامن مع إيران بعد تفجيرات كرمان .. ماذا قالت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوى كرم تثير الجدل بفستان أبيض |شاهد

بسبب اللجوء لمحكمة مدنية|إحالة لاعب بيراميدز للجنة الانضباط فى واقعة حسين الشحات

سعر غير متوقع|شاهد.. أنغام تتألق بـ جمبسوت أبيض في "نجمات العرب" بالرياض

فساتين جريئة وملفتة.. إطلالات أثارت الجدل لإلهام شاهين في عام 2023

فيديو

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ