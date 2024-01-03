متحدث الوزراء: الدولة تبذل كل الجهود في سبيل التغلب على جميع التحديات

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة وضعت المواطن فوق كل اعتبار، وأجلت أشياء كثيرة، واستمرت في دعم المواطن.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة تبذل كل الجهود في سيبل التغلب على كل التحديات، ورئيس الوزراء تناول المؤشرات الناجحة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ونوه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الدولة تبذل كل الجهود لمواجهة كل التحديات والازمة الاقتصادية، مستدركا أن الحكومة حددت 7 سلع استراتيجية لضبط الأسعار في الأسواق.