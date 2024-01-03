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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يتم رفع الدعم الكامل عن الكهرباء بعد 5سنوات؟..متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن رفع الأسعار يأتي بشكل جزئي ومازالت الدولة تدعم المواطن، خاصة في قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء تأتي 10 قروش فقط في الشرائح الثلاثة، ألا أن الدولة مازالت تدعم قطاع الكهرباء بمليارات الجنيهات.  

حديث عن رفع الدعم عن الكهرباء 

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن رفع أسعار الكهرباء أدى إلى تخفيف الدعم من 90 مليار جنيه لـ 75 مليار جنيه، أي أن الدولة مستمرة في دعم المواطن. 

 

وعن رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء بعد خمس سنوات عقب قائلا إن الدولة مستمرة في دعم المواطن في قطاع الكهرباء بشكل مستمر، ولن يتم رفع الدعم بشكل كامل بعد خمس سنوات، وتصريحات رئيس الوزراء في هذا الملف كان الهدف منها أنه سيتم خفض الدعم بصورة تدريجية خلال 5 سنوات حفاظا على المواطنين من محدودي الدخل، والدولة مازالت متمسكة في دعم المواطنين، ويجب التعامل مع الضغوط الحالية للحفاظ على كفاءة مرافق الدولة وقدرة الدولة على تشغيل المرافق ورفع كفاءتها، وضمان الحد الأدنى من تغطية التكلفة الخاصة بها. 

الكهرباء مجلس الوزراء المواطن أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

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