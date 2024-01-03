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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

3 إجراءات احترازية في المدارس بسبب الجديري المائي | والتعليم : ماتقلقوش

شادي زلطة - المتحدث
شادي زلطة - المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا داعي للقلق من التعليمات الرسمية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم بخصوص ظهور الجديري المائي بين طلاب المدارس .

وقال زلطة ، إن كل ما في الأمر أن الوزارة اكتشفت ظهور حالة اصابة بالجديري المائي في احدى المدارس ، وهو أمر معتاد ظهوره في امتحانات نصف العام التي تتزامن مع فصل الشتاء وامراضه التي من ابرزها الجديري المائي .

وأضاف شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه على الفور قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إرسال خطاب رسمي لجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، للتنبيه والتشديد على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب خلال فترة امتحانات نصف العام ، قائلا : “ده اجراء روتيني عادي من الوزارة لا يتطلب القلق”

وشدد  شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن هناك تنسيق كامل بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ، وقد تقرر فقط اتخاذ الاجراءات التالية حفاظا على سلامة طلاب المدارس :

  • اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية المعتادة في جميع مدارس مصر
  • توفير زائرة صحية في كل مدرسة
  • عزل الطالب المصاب في غرفة عزل لآداء الامتحان او تأجيل الامتحان له في حالة صعوبة حالته

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لمديري مديريات التربية والتعليم - حصل موقع صدى البلد على صورة منه -  انه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تبين ، انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس في عدد من المحافظات.

قرار عاجل من التعليم الان

وأكد الخطاب الرسمي ، أنه على الفور أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية شددت خلالها على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي ، مع اعتبار الامر هام وعاجل. 

وكانت قد أصدرت مدارس محافظة الجيزة عبر صفحاتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تعليمات عاجلة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 حفاظًا على سلامة الطلاب .

تنبيهات لتطبيق الاجراءات الاحترازية في المدارس

فعلى سبيل المثال وجهت مدرسة الأورمان الثانوية بالعجوزة التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، تنبيهات عاجلة لطلابها ، شددت خلالها على ضرورة اتباع الآتي خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 :

  • ضرورة ارتداء الكمامة
  • إحضار مطهر
  • ضرورة إحضار جميع الأدوات الشخصية مثل زجاجة المياه والأدوات المدرسية
  • لن يسمح نهائيًا بتبادل أي أدوات شخصية بين الطالبات
  • طوال فترة الامتحانات الحضور بالزى المدرسى
  • ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ
  • لن يسمح للطلاب بدخول المدرسة دون الالتزام بجميع التعليمات
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