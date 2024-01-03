إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بمشتول السوق بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بسحجات وجروح بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق كفر يوسف – مشتول السوق وتم نقل المصابين الي مستشفي مشتول السوق وتحويل حالة منهم إلى مستشفي جامعة الزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي مشتول السوق بإستقبال "محمد ع ع م" 41 سنة عامل مصاب بسحجة بالساق اليسري وأخر بالأنف ونزيف من الأنف و"محمد م ا م" 41 سنة عامل مصاب بجرح متهتك بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة واشتباه كسر بمرفق اليد اليسري و"أحمد س م ع" 25 سنة مصاب بجرح قطعي أسفل الركبة اليسري وكدمة وتورم بالعين اليسري وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق كفر يوسف – مشتول السوق وتم نقل المصابين إلى مستشفي مشتول السوق وتحويل حالة منهم إلى مستشفى جامعة الزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.