جامعة الزقازيق تسلم عددًا من الأجهزة التعويضية للطلاب من ذوي الهمم

سلّم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق عدداً من الٱجهزة التعويضية للطلاب من ذوي الهمم ، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومحمد متولي مدير إدارة رعاية الطلاب بالجامعة وعبد الله محمد عطية مدير صندوق التكافل الاجتماعي لرعاية الطلاب ، والدكتور محمود الحسيني مسئول الأجهزة التعويضية بالصندوق والدكتور إيناس إبراهيم مدرس الروماتيزم بكلية الطب البشري.

أكد الدكتور الدرندلى علي أن الدولة بجميع مؤسساتها تبذل جهوداً كبيرة لتأهيل وتمكين أبنائنا من ذوى الهمم من حقوقهم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع، وإبراز قدراتهم وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم، مشيراً إلى حرص الجامعة على رعاية أبنائها وبناتها من ذوي الهمم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

كما وجه رئيس الجامعة التحية لأسر وأولياء أمور الطلاب من ذوى الهمم، لما قدموه وما زالوا يقدمونه من رعاية لأبنائهم، كما توجه بتحية إعزاز وتقدير للطلاب من ذوي الهمم، داعيًا إياهم إلى مواصلة جهدهم وعطائهم وكفاحهم في الحياة، متمنيًا لهم كل التوفيق والخير والنجاح.