لاند روفر ديفندر بخصم يصل إلى 70% في مصر

تعتبر سيارات لاند روفر عنواناً للفخامة والقوة، فهي تجمع بين جماليى التصميم وقوة المحرك. وتعتبر من ابرز السيارات المرشحة للشراء من الخارج ضمن مبادرة المغتربين التي كشفت عنها الحكومة المصرية.

تتضمن المبادرة تسهيلات جمركية وضريبية مقابل وديعة بنكية بالدولار تسترد بالكامل فيما بعد، بالإضافة لعدة تسهيلات جديدة أبرزها تخفيض قيمة الوديعة 70% لعدة أنواع وموديلات من السيارات.

لاند روفر ديفندر موديل 2023

كان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

لاند روفر ديفندر موديل 2023

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

لاند روفر ديفندر موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة لاند روفر ديفندر موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2023 نحو 28,053 دولار.