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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد خلاف 3 سنوات.. التفاصيل الكاملة لـ صلح أصالة وأنغام

أصالة وأنغام
أصالة وأنغام

قالت الإعلامية نهاد سمير، إنه تم الصلح بين الفنانة أنغام والفنانة أصالة بعد فترة خصام وصلت لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بسبب زواج الفنانة أنغام بالموزع أحمد إبراهيم.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الموزع أحمد إبراهيم كان متزوجا وقتها من ابنة أخت المخرج طارق العريان، وهو طليق الفنانة أصالة، ومن وقتها حدث الخلاف، موضحة أنه حينها كانت هناك تصريحات متبادلة توضح أن خلافهما كان كبيرا جدا وصل لحد قطع العلاقات.

وذكرت الإعلامية نهاد سمير، أن أصالة تكلمت عن أنغام فى أحد البرامج حينها وقالت إنها صدمت فيها، إلا أن أنغام ردت فى تصريحات أخرى وقالت: “كانت من الممكن أن تعاتبني بنفسها أفضل من التصريحات على الملأ”، إلا أنه فى بداية العام فاجأتا جمهورهما بالصلح فى إحدى الحفلات.

الإعلامية نهاد سمير نهاد سمير الفنانة انغام الفنانة اصالة أنغام

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