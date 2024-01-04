إنطلاق حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل لتقديم الخدمات للسيدات بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة وتسعي جاهدة الي توفير كافة احتياجاتهم اليومية ليحيوا حياه كريمة، مشيداً بحمله ( بالوعي مصر بتتغير للأفضل ) والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" وتوفير الدعم اللازم لهم.

جاء ذلك خلال مشاركته فعاليات حمله ( بالوعي مصر بتتغير للأفضل ) بساحه ناصر بمدينة الزقازيق لتقديم مختلف الخدمات للسيدات المستفيدات من برنامج تكافل والتي انطلقت فعالياتها اول أمس من قريه سعود بمركز الحسينية وتستمر علي مدار يومين بساحة ناصر بمدينة الزقازيق وتختتم فعالياتها بقرية الجُديدة بمركز منيا القمح في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي واسعد صابر مسؤول الدعم الفني بالبرنامج القومي للطفولة المبكرة .

حرص محافظ الشرقية على تفقد خدمات الحملة المقدمة للسيدات المستهدفات وأدار معهن حواراً هادئا مؤكداً علي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم خدمات مميزه لهن وتلبيه رغابتهن في إطار الإمكانيات المتاحة.

ومن جانبه أوضح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الحملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

واشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن تلك التدخلات تشمل تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية ، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادي تقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وأضاف وكيل وزاره التضامن الاجتماعي أنه خلال فعاليات الحملة وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية تم تنظيم قافلة طبيه تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – القلب – الجلدية – الروماتيزم – المسالك البولية بجانب توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.

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