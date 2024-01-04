عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنطلاق حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل لتقديم الخدمات للسيدات بالزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة وتسعي جاهدة الي توفير كافة احتياجاتهم اليومية ليحيوا حياه كريمة، مشيداً بحمله ( بالوعي مصر بتتغير للأفضل ) والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" وتوفير الدعم اللازم لهم. 

جاء ذلك خلال مشاركته فعاليات حمله ( بالوعي مصر بتتغير للأفضل ) بساحه ناصر بمدينة الزقازيق لتقديم مختلف الخدمات للسيدات المستفيدات من برنامج تكافل والتي انطلقت فعالياتها اول أمس من قريه سعود بمركز الحسينية وتستمر علي مدار يومين بساحة ناصر بمدينة الزقازيق وتختتم فعالياتها بقرية الجُديدة بمركز منيا القمح في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي واسعد صابر مسؤول الدعم الفني بالبرنامج القومي للطفولة المبكرة .

حرص محافظ الشرقية على تفقد خدمات الحملة المقدمة للسيدات المستهدفات وأدار معهن حواراً هادئا مؤكداً علي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم خدمات مميزه لهن وتلبيه رغابتهن في إطار الإمكانيات المتاحة.

ومن جانبه أوضح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الحملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وذلك من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

محافظ الشرقية يلتقي العاملين المسيحيين بالديوان العام ويهنئتهم بعيد الميلاد

واشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن تلك التدخلات تشمل تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية ، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادي تقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وأضاف وكيل وزاره التضامن الاجتماعي أنه خلال فعاليات الحملة وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية تم تنظيم قافلة طبيه تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – القلب – الجلدية – الروماتيزم – المسالك البولية بجانب توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.

416714423_686332467003947_3466671701606511003_n
416714423_686332467003947_3466671701606511003_n
416723488_686332067003987_2089278059067508562_n
416723488_686332067003987_2089278059067508562_n
416855903_686332303670630_2003872500788506374_n
416855903_686332303670630_2003872500788506374_n
416897606_686332783670582_3622145106397505916_n
416897606_686332783670582_3622145106397505916_n
416920835_686332417003952_7429345907282609971_n
416920835_686332417003952_7429345907282609971_n
416952525_686332347003959_4517387474698779880_n
416952525_686332347003959_4517387474698779880_n
416965584_686332563670604_7917620882118932187_n
416965584_686332563670604_7917620882118932187_n
الأسر الاولى بالرعاية البرنامج القومي للطفولة المبكرة التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي الجمهورية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السكرتير العام المساعد الرعاية الاجتماعية والصحية السيسى رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

ترشيحاتنا

الصومال يطلب اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب لبحث الانتهاك الإثيوبي لسيادته

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

احرص عليها.. آداب يوم الجمعة باختصار الاغتسال ودهن الشعر والتطيب

تدخل سافر وإشعال للتوتر .. تحركات عربية للتصدي لانتهاكات إثيوبيا بحق الصومال

بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.. يوتيوبر يسب منى زكي والمحكمة تصدر قرارها

رابط مسابقة النيابة الإدارية للتعرف على الشروط والأماكن لدفعة 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

احترس.. فعل هذه العادة اليومية 3 دقائق يهددك بأمراض كثيرة|أبرزها تلف المعدة

هتخس بسرعة.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا سحرية للتخلص من الكرش

فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

صبحي ومجلس الأولمبية ورؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات المنتخبات الوطنية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ