وكيل تعليم الشرقية يناقش خطة الاستعداد لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعيا موسعا بمقر إدارة أبو كبير التعليمية بحضور عبد المعطي سالم مدير عام إدارة ابو كبير التعليمية وعبد الرحمن عبد اللطيف مدير عام إدارة ههيا التعليمية وحاتم محمود مدير إدارة كفر صقر التعليمية وأحمد زين وكيل أدارة ابو كبير ويحيى ابو النور وكيل إدارة ههيا وتوحيدة عبد المقصود وكيل إدارة كفر صقر ومديري المراحل للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وذلك لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية خلال الفترة القادمة ومناقشة عدد من النقاط للجوانب الإيجابية ووضع البرامج العلاجية للجوانب السلبية والحلول المناسبة ومناقشة استعدادات الادارات لإعمال امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية وامتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام الفني.

وخلال الاجتماع شدد وكيل الوزارة علي ضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس خلال الفترة القادمة ووضع خطة لعمل محاضرات وقوافل تعليمية لطلاب الشهادة الاعدادية قبل بدء الامتحانات بالإضافة الي تدريب الطلاب على طريقة حل نماذج الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على الإعلان عن موعد الامتحانات في ضوء التعليمات المرسلة والقرارات الوزارية الملزمة بالإضافة الي سرعة الإعلان عن جداول الامتحانات بمكان واضح للطلاب واولياء الأمور على الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية والمدارس للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.

وفي ذات السياق شدد وكيل الوزارة علي الالتزام بسير اعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة مع مراعاه الكثافات ومراجعة ومتابعة تأمين حجرة الاسئلة وحجرة الكنترول وتكون مطابقة للمواصفات ومؤمنه بأبواب حديدية وتحقيق الانضباط التام داخل المدارس والمتابعة الجادة لسير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم مع بذل أقصى جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من أدوارها التربوية، والتأمين المشدد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومنع أي تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري،

وفي ختام الاجتماع حث محمد رمضان وكيل الوزارة الجميع على مواصلة وبذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلاب بالمدارس.