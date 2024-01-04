عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الشرقية يناقش خطة الاستعداد لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

صدى البلد

عقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعيا موسعا بمقر إدارة أبو كبير التعليمية بحضور عبد المعطي سالم مدير عام إدارة ابو كبير التعليمية وعبد الرحمن عبد اللطيف مدير عام إدارة ههيا التعليمية وحاتم محمود مدير إدارة كفر صقر التعليمية وأحمد زين وكيل أدارة ابو كبير ويحيى ابو النور وكيل إدارة ههيا وتوحيدة عبد المقصود وكيل إدارة كفر صقر ومديري المراحل للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وذلك لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية خلال الفترة القادمة ومناقشة عدد من النقاط للجوانب الإيجابية ووضع البرامج العلاجية للجوانب السلبية والحلول المناسبة ومناقشة استعدادات الادارات لإعمال امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية وامتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام الفني.

وخلال الاجتماع شدد وكيل الوزارة علي ضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس خلال الفترة القادمة ووضع خطة لعمل محاضرات وقوافل تعليمية لطلاب الشهادة الاعدادية قبل بدء الامتحانات بالإضافة الي تدريب الطلاب على طريقة حل نماذج الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على الإعلان عن موعد الامتحانات في ضوء التعليمات المرسلة والقرارات الوزارية الملزمة بالإضافة الي سرعة الإعلان عن جداول الامتحانات بمكان واضح للطلاب واولياء الأمور على الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية والمدارس للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.

مجانا في كل المواد.. وكيل تعليم الشرقية يشهد انطلاق قطار القوافل التعليمية

وفي ذات السياق شدد وكيل الوزارة علي الالتزام بسير اعمال الامتحانات وفق القواعد المنظمة مع مراعاه الكثافات ومراجعة ومتابعة تأمين حجرة الاسئلة وحجرة الكنترول وتكون مطابقة للمواصفات ومؤمنه بأبواب حديدية وتحقيق الانضباط التام داخل المدارس والمتابعة الجادة لسير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم مع بذل أقصى جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من أدوارها التربوية، والتأمين المشدد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومنع أي تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري،

وفي ختام الاجتماع حث محمد رمضان وكيل الوزارة الجميع على مواصلة وبذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلاب بالمدارس.

الإبتدائي والإعدادي والثانوي الابتدائية والاعدادية الإعدادية والثانوية أعمال الامتحانات البرامج العلاجية الشهادة الإعدادية الفصل الدارسي الأول القوافل التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

وزير الداخلية بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس: الكنيسة تعلي قيم التسامح والإخاء

خالد الجندي: يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديد

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن تفجيرات كرمان الإيرانية

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد شقيقتها.. سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل| شاهد

تحذير .. تناول هذا الدواء لعلاج الجديري المائي يسبب مرضا خطيرا

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

فيديو

أتعرض لمؤامرة .. فنانة عربية شهيرة تدان بالحبس لمدة عام/ فيديوجراف

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ