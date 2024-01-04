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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

صدى البلد

إذا كنتِ تحاولين تقديم مشروبات دافئة في الشتاء، نقدم لك اليوم طريقة عمل مشروب الكاسترد الدافئ. 

 المقادير

3 كوب حليب سائل
3 م ك سكر
3 م ك كاسترد
½ كوب فول سوداني أو فستق حلبي مبشور حسب الرغبة

الطريقة

في وعاء عميق نضع الحليب ثم نضيف السكر ونحركه حتى يذوب 
 نضيف الكاسترد مع الاستمرار بالتحريك حتى لا يتكتل وليمتزج مع الحليب جيداً. 
نضيف الفول السوداني أو الفستق ونحركه مع المكونات السابقة 
 نرفع الوعاء على النار ونستمر بالتحريك حتى يغلي الخليط ويتشكل لدينا مزيج كثيف نوعا ما متجانس 
نوزع المشروب في الأكواب
نزين الأكواب بالفستق أو الفول السوداني المبشور وبذلك يصبح مشروب الكاسترد الساخن جاهزاً للتقديم.

 

طريقة عمل مشروب مشروب الكاسترد المشروب مشروب كاستر

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