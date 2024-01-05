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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حريق بمستشفى ألمانية يق.تل 4 مرضى حتى الآن.. تفاصيل

صدى البلد

في حادث صادم، لقى أربعة أشخاص حتفهم في حريق بمستشفى بالقرب من مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، وبحسب ما ورد اندلع الحريق في حوالي الساعة 22:45 بالتوقيت المحلي في الطابق الثالث من عيادة هيليوس في أولزن.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أصيب حوالي 20 شخصا بينما يرتفع عدد القتلى نظرا لخطورة بعض الإصابات.

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ما زالت تحقق السلطات في سبب الحريق، وكافح 140 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ، بما في ذلك بعض المناطق المجاورة، لاحتواء الحريق. وبحسب التقارير، تم إنقاذ الأشخاص من العيادة، بعضهم باستخدام السلالم.

وقالت الشرطة إنهم سمعوا نداءات المساعدة من داخل المبنى، وتقع أولزن على بعد حوالي 70 كيلومترًا جنوب شرق هامبورج، ووقيل إن الأشخاص الأربعة الذين تأكدت وفاتهم جميعهم من المرضى.

لكن الشرطة قالت إن عدد القتلى قد يرتفع. وقال المتحدث ميشيل كوينمان: "هناك أشخاص آخرون أصيبوا بجروح خطيرة لدرجة أن حياتهم في خطر شديد".

وتشير التقديرات إلى أن الحريق تسبب في أضرار بنحو مليون يورو، أما عيادة هيليوس هي المستشفى التعليمي التابع لكلية الطب في هانوفر. ويقول الموقع الإلكتروني للعيادة إن لديها حوالي 750 موظفًا وتعالج حوالي 42 ألف مريض كل عام.

الحريق الإطفاء الأشخاص الفلسطينية

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