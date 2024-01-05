أحمد نعينع يوقف القراءة بسبب تهليل المصلين أثناء القراءة.. فيديو

تسبب الحضور من المصلين في توقف القراءة من القارئ الطبيب، أحمد نعينع، خلال شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الإمام الحسين.

واضطر القارئ الشيخ أحمد نعينع، إلى توقف القراءة اليوم، أثناء تلاوة قرآن الجمعة اليوم، حيث قام الحضور من المصلين بالتهليل وعلا صوتهم، فاضطر القارئ إلى توقف القراءة.

ونقل التليفزيون المصري شعائر أول جمعة في العام الجديد، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، حيث بدأت شعائر أول جمعة في العام الجديد بتلاوة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، وخطيبا الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين.

وحددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة اليوم، أول جمعة في العام الجديد، "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل".

ويحتوي يوم الجمعة على العديد من السنن المستحبة للرجال ومن بعض السنن المستحبة للرجال التي تتعلق بيوم الجمعة الاستيقاظ مبكراً والاستعداد للذهاب إلى المسجد، و الذهاب إلى المسجد مبكراً ، والاحتفاظ بمكان جيد في المسجد حيث يرى الإمام والخطيب من خلاله، كما أن من سنن يوم الجمعة للرجال الاستحمام والغسل قبل الخروج لصلاة الجمعة.