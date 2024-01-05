عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحمد نعينع يوقف القراءة بسبب تهليل المصلين أثناء القراءة.. فيديو

الشيخ أحمد نعينع
الشيخ أحمد نعينع

تسبب الحضور من المصلين في توقف القراءة من القارئ الطبيب، أحمد نعينع، خلال شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الإمام الحسين.

واضطر القارئ الشيخ أحمد نعينع، إلى توقف القراءة اليوم، أثناء تلاوة قرآن الجمعة اليوم، حيث قام الحضور من المصلين بالتهليل وعلا صوتهم، فاضطر القارئ إلى توقف القراءة.

ونقل التليفزيون المصري شعائر أول جمعة في العام الجديد، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، حيث بدأت شعائر أول جمعة في العام الجديد بتلاوة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، وخطيبا الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين.

وحددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة اليوم، أول جمعة في العام الجديد، "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل".

ويحتوي يوم الجمعة على العديد من السنن المستحبة للرجال ومن بعض السنن المستحبة للرجال التي تتعلق بيوم الجمعة الاستيقاظ مبكراً والاستعداد للذهاب إلى المسجد، و الذهاب إلى المسجد مبكراً ، والاحتفاظ بمكان جيد في المسجد حيث يرى الإمام والخطيب من خلاله، كما أن من سنن يوم الجمعة للرجال الاستحمام والغسل قبل الخروج لصلاة الجمعة.

المصلين أحمد نعينع صلاة الجمعة مسجد الإمام الحسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

أكشن في الكمين.. سر الغرفةالسرية و١٠٠ مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

ترشيحاتنا

بالاشتراك مع مصر.. إنقاذ عائلة جندي أمريكي من قطاع غزة بعملية سرية

موعد أول أجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين

ردا على اليوم التالي.. بيان عاجل للرئاسة الفلسطينية

أحمد نعينع يوقف القراءة بسبب تهليل المصلين أثناء القراءة.. فيديو

لزيادة المساعدات.. عائلات الرهائن الإسرائيليين ينظمون احتجاجا بمعبر كرم أبوسالم

كيف تشتري شهادة بفائدة 27 و23.5% من البنوك.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يكشف عن علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالسكري.. تحذير عاجل

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ