وأنت في البيت.. استخرج شهادة ميلادك بأسرع طريقة

يبحث الكثير عبر محرك البحث جوجل عن خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، وأماكن استخراجها، نظرا للحاجة إليها في عدة خدمات.

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة والتي تتم من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل استخراج شهادة ميلاد من ماكينات الأحوال المدنية والتي تتضمن مايلي :-

- تبدأ أولي الخطوات بأن يتوجه المواطن طالب الخدمة الى أحد المواقع التي توجد فيها ماكينة الأحوال المدنية الحديثة.

- يقوم المواطن بتسجيل بيانات (الرقم القومي - اسم الأم -) للتأكّد من شخصيته

- يتمّ إعطاء طالب الخدمة عدة اختيارات عن المسموح له طلب شهادة ميلاد لهم.

- يتمّ اختيار عدد الشهادات المطلوبة.

- الدفع النقدي للماكينة مُقابل الخدمة.

- عقب نجاح عملية الدفع يتمّ فوراً طباعة المُستخرج للمواطن طالب الخدمة

- وفى هذه الخطوة يتم اختيار الخدمة طباعة شهادة ميلاد.

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين

وتوفر منصة مصر الرقمية عدد من الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية للمواطنين من بينها استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

- تبدأ أولي خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين بالدخول عبر منصة مصر الرقمية.

- وفى هذه الخطوة من أجل استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين اختيار خدمة الأحوال المدنية.

- وتشمل خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي أونلاين النقر على أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة.

أماكن استخراج شهادة ميلاد مميكنة

- مطار القاهرة الدولي. - فى مطار الغردقة. - فى مطار شرم الشيخ. - مقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية. - فى مول سيتي ستارز مدينة نصر وأيضا فى مول العرب في أكتوبر.

إجراءات استخراج شهادة ميلاد من ماكينات الأحوال المدنية

خطوات استخراج شهاده الميلاد و الوفاة و الزواج و الطلاق من الماكينات الذكية سهله وبسيطه وتاخذ حوالي 5 دقائق، وتبدء المرحله الاولي باستخراج شهاده الميلاد، ويستطسع المرء استخراجها من امام الماكينات الذكيه باتباع الخطوات التاليه:-

الوقوف امام الماكينة والتعرف علي بصمة الوجه واحد الاصابع

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

تقوم الماكينةبمراجهة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

أماكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر

السجلات المدنية مكاتب البريد من خلال الانترنت موقع وزارة الداخلية الماكينات الذكية التابعة للسجل المدني، في العباسية ومطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

استخراج شهادة ميلاد من البريد

أتاحت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات استخراج شهادة ميلاد من البريد ، حيث يمكن استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر من البريد.

وأعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد من البريد والتي تشمل عدة وثائق وبيانات وهي الرقم القومي لطالب استخراج شهادة ميلاد من البريد، واسم أم المستفيد.

استخراج شهادة ميلاد من البريد يتم للإصدار الثاني لشهادة الميلاد من وليس الإصدار الأول، لأنه يتوجب استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر لأول مرة من السجل المدني

من له الحق في استخراج شهادة الميلاد

يحق استخراج شهادة الميلاد المميكنة، لأي شخص متواجد في المصر ، سواء كان طفلا أو رجلا أو زوجة أو طالب أو خريج أو موظف وكاف الفئات الآخرى.

كيف يتم استخراج شهادة الميلاد

أتاحت وزارة الداخلية عدة طرق للمواطنين الراغبين فى استخراج شهادة ميلاد إما عن طريق التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدنى او التوجه لمكتب البريد بشرط ان تكون أصدرت شهادة الميلاد مره من قبل واما عن طريق الانترنت من خلال موقع وزارة الداخلية.