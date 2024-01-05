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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو| انفراجة اقتصادية قبل أبريل ..7 مليار جنيه في 24 ساعة بسبب الشهادات.. ومساعدات فرنسية في خان يونس

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

شهدت برامج التوك شو عدد من القضايا الهامة التي تمس حياة المواطن المصري وتشغل باله يأتي على رأسها كلا من القضية الفلسطينية، وإنزال مساعدات إنسانية جديدة في خان يونس، فضلا عن أن حصيلة الشهادات الجديدة في البنوك وصلت لـ 7 مليار جنيه، وإليكم أبرز ما جاء: 

محلل سودانى: 60 مليار دولار خسائر البنية التحتية بسبب الحرب

قال ماھر أبو الجوخ المحلل السياسى السودانى أن الحرب كلفت الدولة خسائر أقتصادية منھا 60 مليار دولار خسائر فى البنية التحتية فقط.

أوضح  ماهر أبو الجوخ خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى إن السودان فقد 90 % من قدرات الصناعة وفقد الغذاء والدواء والموارد الاقتصادية؛ بسبب الصراع العسكري بين الجيش النظامي وجماعة الدعم السريع.

فرنسا والأردن تنفذان عميلة إنزال جوي لمساعدات إنسانية في خان يونس

كشفت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، عن أن كلا من سلاح الجو الفرنسي وكذلك الأردني، قاموا بإنزال 7 أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة في خان يونس جنوب قطاع غزة. 

وفي سياق متصل، قال إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي إن الوضع الإنساني داخل قطاع غزة مازال حرجا، مما دفع باريس إلى ضرورة المشاركة في المساعدات الإنسانية برفقة الأردن. 

7 مليارات في أقل من 24 ساعة.. مفاجأة مدوية لحصيلة ربط شهادات 27%

كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس البنك الأهلي، تفاصيل إطلاق شهادات جديدة بفائدة 27%، مشيرا إلى أن هذه الشهادات متاحة حاليا.

وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، وصلنا إلى 4 مليارات جنيه في بنك مصر، و3 مليارات جنيه في البنك الأهلي؛ مما يعني أنه تم ربط شهادات بقيمة 7 مليارات جنيه في أقل من 24 ساعة.

رئيس هيئة تعاونيات البناء والاسكان يكشف تفاصيل مشروع "فرهاش" بالبحيرة

قال لواء مهندس وليد البارودى ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، إن مشروع "فرهاش" بالبحيرة  هو مجمع تعاونى إنتاجى وحرفى بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حيث أن المشروع يضم 7 عمارات بإجمالى 140 وحدة، و73 ورشة و111 محلاً وذلك كمرحلة أولى .

وأضاف البارودى ، خلال حواره مع الاعلامية جينا فتحي ، ببرنامج " صناع العاصمة" المذاع على قناة النهار، أن مشروع "فرهاش" يتكون من 3 مناطق وهى منطقة إسكان بمساحة 10 آلاف متر مربع، ومنطقة حرفية على مساحة 23 ألف متر، والمنطقة الثالثة وهى التجارية ومقسمة إلى مساحتين أحدهما 4500 متر والثانية 2500 متر متضمنة محلات تجارية وخدمات تعليمية ونقطة شرطة مشدد على أن مشروع "فرهاش" يعتبر مشروع متكامل.

عماد الدين حسين: الحوار الوطني حقق الكثير من الأهداف

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل جديدة عن جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن  الرئيس السيسي هو من دعا للحوار الوطني في أبريل 2022، وكان الشعار هو تحديد أولويات العمل الوطني.

وأضاف "عماد الدين حسين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة،  المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن الحوار الوطني حقق الكثير من الأهداف التي لم يشعر بها الكثيرين، يوجد أكثر من 113 موضوع تم مناقشتها، وهي كل المواضيع التي تشغل بال المواطنين في الشارع المصري، وتم الوصول لتوصيات في بعض منها.

وزير الحرب الإسرائيلي يصادق على خطط لمواجهة رد حزب الله المحتمل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، صادق خلال زيارته مقر الجبهة الشمالية على خطط لمواجهة رد حزب الله اللبناني المحتمل؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأمس الخميس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه يجب أن يكون هناك "واقع جديد" يسمح للإسرائيليين الذين أخلوا المناطق الشمالية من البلاد بالعودة.

بكري يكشف دلالات وجود انفراجة اقتصادية قبل أبريل المقبل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن شهر أبريل المقبل ستشھد مصر انفراجة اقتصادية كبيرة، وھناك العديد من الدلائل التى تشير إلى ذلك.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد" هناك العديد من الدلالات التي تشير إلى أن هناك انفراجة كبيرة في الملف الاقتصادي، حيث هناك تحالف من كبار رجال الأعمال المصريين مع بعض رجال الأعمال العرب سيضخون الاستثمارات، وسيتم طرح أراض كثيرة وتشييد مشروعات عملاقة.

كرم جبر: الرئيس السيسي رسخ قاعدة المواطنة على أرض الواقع

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يجب ترسيخ العلاقة الطيبة بين عنصري الأمة، من أجل أن تكون دستورا دائما؛ حتى لا يعبث أحد بها، مشيرا إلى أنه كان فى فترة من الفترات عشنا سنوات طويلة فى فتن وصراعات بعيدة تماما عن طبيعة الشعب المصري.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسخ قاعدة المواطنة بشكل عملي على أرض الواقع، موضحا أن كلا من المسلم والمسيحي لنا حقوقا متساوية وكلنا أبناء وطن واحد.

كرم جبر: الإسلام دين سامٍ ويدعو إلى محبة الناس والموعظة الحسنة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك علاقة أخوية بين المسلم والمسيحي فى مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن لا نتعامل مع بعضنا على أساس ديني بل على أننا مصريين.

وأضاف كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC": “الإسلام دين سامي ويدعو إلى محبة الناس والموعظة الحسنة”.

مصطفى بكري: الرئيس وجه بتعويض المواطنين قبل أبريل.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار وزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص.

وأضاف مصطفى بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة "صدى البلد" نقلا عن مصدر أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.

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