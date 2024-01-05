عماد الدين حسين: الحوار الوطني حقق الكثير من الأهداف

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل جديدة عن جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو من دعا للحوار الوطني في أبريل 2022، وكان الشعار هو تحديد أولويات العمل الوطني.

وأضاف "عماد الدين حسين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن الحوار الوطني حقق الكثير من الأهداف التي لم يشعر بها الكثيرين، يوجد أكثر من 113 موضوع تم مناقشتها، وهي كل المواضيع التي تشغل بال المواطنين في الشارع المصري، وتم الوصول لتوصيات في بعض منها.

وتابع أن النقطة الجوهرية أن الحوار الوطني حينما انطلق لم يكن هناك حوارات سياسية ونقاش سياسي، ولكن هذا الحوار من خلال مجلس الأمناء أو الحوار كحوار الذي ضم كل السياسيين المصريين بلا استثناء فيما عدا القوة الإرهابية المتطرفة التي تم إبعادها بإجماع الكل، فوصل النقاش لهدف وهو عودة الحياة الحزبية من جديد.