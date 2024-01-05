عماد الدين حسين: الحوار الوطني حقق أهدافه التي وضعها الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس السيسي هو من دعا للحوار الوطني في أبريل 2022، وكان الشعار هو تحديد أولويات العمل الوطني وسماع بعضنا البعض، والحوار بالفعل حقق أهدافه الرئيسية بالفعل من خلال تحديد أولويات عديدة للعمل الوطني والمناقشة والجدال.

حديث حول الحوار الوطني

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني حقق الكثير من الأهداف التي لم يشعر بها الكثيرين، يوجد أكثر من 113 موضوع تم مناقشتها، وهي كل المواضيع التي تشغل بال المواطنين في الشارع المصري، وتم الوصول لتوصيات في بعض منها، ولكن النقطة الجوهرية أن الحوار الوطني حينما انطلق لم يكن هناك حوارات سياسية ونقاش سياسي، ولكن هذا الحوار من خلال مجلس الأمناء أو الحوار كحوار الذي ضم كل السياسيين المصريين بلا استثناء فيما عدا القوة الإرهابية المتطرفة التي تم إبعادها بإجماع الكل، فوصل النقاش لهدف وهو عودة الحياة الحزبية من جديد.

وتابع عماد الدين حسين، أن البعض خرج من السجون وشارك في الحوار الوطني بل ولديه مناصب إدارية في اللجان بالحوار الوطني، فضلا عن أن مشهد الانتخابات الرئاسية الذي كان منذ أسابيع قليلة لم يكن يحقق الزخم الكبير والمشاركة الكبيرة إلا بالحوار الوطني، والذي كان أحد الأسباب الأساسية الذي قاد لهذا المشهد غير المسبوق بنسبة مشاركة 66%.