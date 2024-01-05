كيف تشتري شهادة بفائدة 27 و23.5% من البنوك.. تفاصيل

أعلن بنكا مصر والأهلي المصري أمس الخميس، عن طرح شهادة بلاتينية لمدة عام بعائد سنوي يصل لـ 27% و أخري بعائد شهري نسبته 23.5%.

شهادة بلاتينية

جاء إعلان البنكين أمس، ضمن الإجراءات التي يتخذها الجهاز المصرفي لتعزيز استفادة العملاء من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة مراعاة لتداعيات التضخم وارتفاع الأسعار واستثمار المدخرات الخاصة بالعملاء بأفضل الوسائل.





وينشر موقع صدي البلد تفاصيل الشهادتين وكيفية شرائهما



قيمة الشهادة



تبلغ قيمة الاكتتاب في الشهادتين 1000 جنيه ومضاعفاتها وهي مخصصة.



الفئات المستفيدة من الشهادة



يستفيد كل شخص طبيعي من عملية شراء أي من الشهادتين سواء المصريين أو الأجانب أو البالغين أو القصر.

شراء الشهادة

يمكن للعميل شراء الشهادة من خلال طريقتين أولهما الذهاب بنفسه لأقرب فرع بنكي و القيام بعملية الشراء أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول لأي من بنك مصر أو البنك الأهلي المصري والشراء الرقمي من خلال خصم قيمة الشهادة من الرصيد أو عبر التحويل البنكي .



تاريخ استحقاق الشهادة ومزاياها

يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء