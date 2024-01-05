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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف تشتري شهادة بفائدة 27 و23.5% من البنوك.. تفاصيل

عملة مصرية فئة مائة
عملة مصرية فئة مائة جنيه- صورة أرشيفية

أعلن بنكا مصر والأهلي المصري أمس الخميس، عن طرح شهادة بلاتينية لمدة عام بعائد سنوي يصل لـ 27% و أخري بعائد شهري نسبته 23.5%.

شهادة بلاتينية

جاء إعلان البنكين أمس، ضمن الإجراءات التي يتخذها الجهاز المصرفي لتعزيز استفادة العملاء من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة مراعاة لتداعيات التضخم وارتفاع الأسعار واستثمار المدخرات الخاصة بالعملاء بأفضل الوسائل.


 

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بنك مصر يصدر شهادة ادخارية جديدة بأعلى عائد سنوي.. تفاصيل

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الصرف شهريا وسنويا .. البنك الأهلى يطرح شهادات جديدة بأعلى عائد

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بنك مصر يصدر شهادة ادخارية جديدة بأعلى عائد يصل إلى ‎%27 سنويًا

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التفاصيل الكاملة للشهادة البلاتينية الجديدة من البنك الأهلي المصري

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل الشهادتين وكيفية شرائهما
 

قيمة الشهادة
 

تبلغ قيمة الاكتتاب في الشهادتين 1000 جنيه ومضاعفاتها وهي مخصصة.

 
الفئات المستفيدة من الشهادة


يستفيد كل شخص طبيعي من عملية شراء أي من الشهادتين سواء المصريين أو الأجانب أو البالغين أو القصر.

شراء الشهادة
يمكن للعميل شراء الشهادة من خلال طريقتين أولهما الذهاب بنفسه لأقرب فرع بنكي  و القيام بعملية الشراء أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول لأي من بنك مصر أو البنك الأهلي المصري والشراء الرقمي من خلال خصم قيمة الشهادة من الرصيد أو عبر التحويل البنكي .


تاريخ استحقاق الشهادة ومزاياها
يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء

شهادة شهادة بلاتينية استثمار المدخرات العملاء المصريين

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كيف تشتري شهادة بفائدة 27 و23.5% من البنوك.. تفاصيل


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