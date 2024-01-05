كرم جبر: الرئيس السيسي رسخ قاعدة المواطنة على أرض الواقع

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يجب ترسيخ العلاقة الطيبة بين عنصري الأمة، من أجل أن تكون دستورا دائما؛ حتى لا يعبث أحد بها، مشيرا إلى أنه كان فى فترة من الفترات عشنا سنوات طويلة فى فتن وصراعات بعيدة تماما عن طبيعة الشعب المصري.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسخ قاعدة المواطنة بشكل عملي على أرض الواقع، موضحا أن كلا من المسلم والمسيحي لنا حقوقا متساوية وكلنا أبناء وطن واحد.

وأوضح الكاتب الصحفي كرم جبر: “الرئيس السيسي رمز الدولة يذهب مع المسيحين فى أعيادهم وفي نفس الوقت يذهب إلى المساجد لأعياد المسلمين.. والمسجد أخ للكنيسة”.