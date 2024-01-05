مصطفى بكري: الرئيس وجه بتعويض المواطنين قبل أبريل.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار وزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص.

وأضاف مصطفى بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة "صدى البلد" نقلا عن مصدر أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.

وأضاف مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد شعبوي وطني يعلم كل الظروف التي يعيشها المواطن بسبب التطورات التي تحدث في الشرق الأوسط.

تعويض المواطنين

وأوضح أن الرئيس السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في الموازنة التي ستقدم للبرلمان مارس المقبل، من خلال ما يأتي تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات ومتابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.



وتابع: خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الأمن القومي لحل الأزمة لا يزيد موعد تنفيذ تلك الإجراءات عن شهر أبريل المقبل.