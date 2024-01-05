رئيس هيئة تعاونيات البناء والاسكان يكشف تفاصيل مشروع "فرهاش" بالبحيرة

قال لواء مهندس وليد البارودى ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، إن مشروع "فرهاش" بالبحيرة هو مجمع تعاونى إنتاجى وحرفى بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حيث أن المشروع يضم 7 عمارات بإجمالى 140 وحدة، و73 ورشة و111 محلاً وذلك كمرحلة أولى .

وأضاف البارودى ، خلال حواره مع الاعلامية جينا فتحي ، ببرنامج " صناع العاصمة" المذاع على قناة النهار، أن مشروع "فرهاش" يتكون من 3 مناطق وهى منطقة إسكان بمساحة 10 آلاف متر مربع، ومنطقة حرفية على مساحة 23 ألف متر، والمنطقة الثالثة وهى التجارية ومقسمة إلى مساحتين أحدهما 4500 متر والثانية 2500 متر متضمنة محلات تجارية وخدمات تعليمية ونقطة شرطة مشدد على أن مشروع "فرهاش" يعتبر مشروع متكامل.

وتابع :" مشروع "فرهاش" يتم تسليم الوحدة السكنية للمواطن الحرفى ومرفق معها ورشتة المخصصة له وتم الانتهاء من هذا المشروع بنسبة 100% ، ونقوم بطرح جميع المرافق له من مياة وصرف وكهرباء وغاز ، وذلك للانتهاء من المشروع بشكل نهائي " مشيرا الى أننا نفكر أن ندخل هذا المشروع ضمن التمويل العقاري الى جانب مشروع آخر سيدخل ضمن التمويل العقاري.

وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، على أن أبواب الهيئة مفتوحة لاعضاء الجمعيات إذا كان لديهم أى شكوي كما أن أبواب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان مفنوحة أيضا لجميع المواطنين لحجز الوحدات السكنية لاى مشروع من مشاريع الهيئة .

وأشار البارودي ، إلي أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ، تنفذ بمشاركة مطورين مصريين وأجانب مشروع مدينة "طربول" بمنطقة أطفيح، والذى بدأ العمل به منذ عامين تقريباً، ومخطط تنفيذه على 9 مراحل والانتهاء منه خلال 15 عاماً ، فتا إلى أن المشروع بنشاط صناعى وسكنى ويقع على مساحة 26 ألف فدان، ويضم 13 ألف منشأة صناعية تضم العديد من الصناعات الغذائية والسيارات الكهربائية ومدينة للرخام بجانب العمارات السكنية وقرية ريفية.