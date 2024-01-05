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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الحرب الإسرائيلي يصادق على خطط لمواجهة رد حزب الله المحتمل

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، صادق خلال زيارته مقر الجبهة الشمالية على خطط لمواجهة رد حزب الله اللبناني المحتمل؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وزير الدفاع الإسرائيلي في مواجهة حزب الله

وأمس الخميس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه يجب أن يكون هناك "واقع جديد" يسمح للإسرائيليين الذين أخلوا المناطق الشمالية من البلاد بالعودة.

ويشير جالانت، بذلك إلى التبادل المتكرر لإطلاق النار عبر الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والذي يفصل بين إسرائيل ولبنان، حسبما أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

قطاع غزة وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله حزب الله اللبناني وسائل إعلام إسرائيلية

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