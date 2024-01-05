عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري يكشف دلالات وجود انفراجة اقتصادية قبل أبريل المقبل

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن شهر أبريل المقبل ستشھد مصر انفراجة اقتصادية كبيرة، وھناك العديد من الدلائل التى تشير إلى ذلك.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد" هناك العديد من الدلالات التي تشير إلى أن هناك انفراجة كبيرة في الملف الاقتصادي، حيث هناك تحالف من كبار رجال الأعمال المصريين مع بعض رجال الأعمال العرب سيضخون الاستثمارات، وسيتم طرح أراض كثيرة وتشييد مشروعات عملاقة.

الاتحاد الاوروبى

 وتابع بكرى: مصر ستحصل على 9.5 مليار من الاتحاد الأوروبي مرتبطة بوجود اللاجئين، بالإضافة إلى زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، وهناك مرونة كبيرة للاستجابة للمطالب الحكومة المصرية.

وتابع مصطفى بكري: الفترة المقبلة ستشهد انفتاحا سياسيا سيتبعها فترة انفتاح اقتصادي كبيرة.

  

الاتحاد الأوروبي الإعلامي مصطفى بكري الحكومة المصرية الملف الاقتصادي المصريين برنامج حقائق وأسرار رجال الأعمال العرب رجال الأعمال المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

اتجه إلى البنك فورا| السر وراء طرح شهادات الإدخار الجديدة.. و460 مليار جنيه في حسابات العملاء

ترشيحاتنا

ناطحتم عنان السماء ببسالتكم.. شياع السوداني يوجه رسالة إلى الجيش العراقي

بعد سنوات من وفاته.. مارادونا بريء من هذه التهمة

مفاجأة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

بعد وفاة الطيار .. قرار عاجل بشأن حبس محمد رمضان سنة

من غير ما تفتحها.. 4 اختبارات سهلة تكشف لك البيض الفاسد من الطازج

7 أطنان من المساعدات.. إنزال جوي لفرنسا والأردن إلى غزة| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الطلاق بأيام.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملامح حزينة

سقارة أرض الكنوز| اكتشاف أثري جديد حديث العالم.. ماذا يحدث بتلك المنطقة؟

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ