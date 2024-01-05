بكري يكشف دلالات وجود انفراجة اقتصادية قبل أبريل المقبل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن شهر أبريل المقبل ستشھد مصر انفراجة اقتصادية كبيرة، وھناك العديد من الدلائل التى تشير إلى ذلك.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد" هناك العديد من الدلالات التي تشير إلى أن هناك انفراجة كبيرة في الملف الاقتصادي، حيث هناك تحالف من كبار رجال الأعمال المصريين مع بعض رجال الأعمال العرب سيضخون الاستثمارات، وسيتم طرح أراض كثيرة وتشييد مشروعات عملاقة.

الاتحاد الاوروبى

وتابع بكرى: مصر ستحصل على 9.5 مليار من الاتحاد الأوروبي مرتبطة بوجود اللاجئين، بالإضافة إلى زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، وهناك مرونة كبيرة للاستجابة للمطالب الحكومة المصرية.

وتابع مصطفى بكري: الفترة المقبلة ستشهد انفتاحا سياسيا سيتبعها فترة انفتاح اقتصادي كبيرة.