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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سودانى: 60 مليار دولار خسائر البنية التحتية بسبب الحرب

البنية التحتية
البنية التحتية

قال ماھر أبو الجوخ المحلل السياسى السودانى أن الحرب كلفت الدولة خسائر أقتصادية منھا 60 مليار دولار خسائر فى البنية التحتية فقط.

أوضح  ماهر أبو الجوخ خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى إن السودان فقد 90 % من قدرات الصناعة وفقد الغذاء والدواء والموارد الاقتصادية؛ بسبب الصراع العسكري بين الجيش النظامي وجماعة الدعم السريع.

معدلات الزراعة

أكد ماهر أبو الجوخ أن معدلات الزراعة انخفضت في البلاد منذ اندلاع الأزمة، علاوة على وقف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتابع ماهر أبو الجوخ: «هناك معطيات ومؤشرات توحي بعقد لقاء بين البرهان وحميدتي لحل أزمة السودان والوصول إلى اتفاق بين الطرفين". 

الإعلامي مصطفى بكري البنية التحتية البرهان وحميدتي الدعم السريع الصراع العسكري الغذاء والدواء

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