7 مليارات في أقل من 24 ساعة.. مفاجأة مدوية لحصيلة ربط شهادات 27%

كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس البنك الأهلي، تفاصيل إطلاق شهادات جديدة بفائدة 27%، مشيرا إلى أن هذه الشهادات متاحة حاليا.

وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، وصلنا إلى 4 مليارات جنيه في بنك مصر، و3 مليارات جنيه في البنك الأهلي؛ مما يعني أنه تم ربط شهادات بقيمة 7 مليارات جنيه في أقل من 24 ساعة.

وأوضح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، أن هذه الشهادة، هي شهادة ادخار جديدة لأجل عام، بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، مشيرا كما طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.

بدء شراء شهادات الادخار الجديدة

نوه محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، أن شراء الشهادات الجديدة، بدأ اعتبارا من اليوم الجمعة، من مختلف قنوات البنكين “الإلكترونية” و"أون لاين"، وتخرج في يناير 2024، نحو 500 مليار جنيه كسيولة من البنوك إلى الأسواق، تتمثل في قيمة شهادات الادخار ذات العائد 25%، مع انتهاء مدتها.

فيما أعلن بنك مصر، أمس الخميس، أنه رفع العائد على شهادات الإيداع لأجل عام، إلى ما يصل لـ 27% سنويا.

وأضاف البنك، في بيان، أنه تقرر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد “شهادة طلعت حرب”، وهي شهادة ادخار مدتها سنة، تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.