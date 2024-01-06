في ذكراها.. قصة تهديد مها أبو عوف بالق.تل في أحداث 2011

يوافق اليوم السبت 6 يناير، ذكرى وفاة الفنانة مها أبو عوف، إذ ولدت في 28 نوفمبر عام 1956، روحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2022، عن عمر يناهز الـ 65 عامًا.

آخر لقاء لـ مها أبو عوف

قالت الفنانة مها أبو عوف، في ذكري الفنان الراحل عزت أبو عوف، إن شقيقها كان إنسانا طيبا وقلبه حنين وعاطفي وخير جدًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية سابقة لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية دينا عبدالحكيم، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية": "كان محبا للحياة ويقول أنا بجيب الفلوس علشان استمتع بها، وبكرة في علم الغيب علشان كده كان مبذرًا جدا ولكن استمتع بحياته وعمل كل اللي كان نفسه فيه".

وعن عودة فرقة الفور إم للغناء مجددًا، أكدت أنه وجود عزت تم التحضير والاستعداد لذلك، وكان هذا حلمه ولكنه لم يستطيع تحقيقه، وبعد رحيله مستحيل، مضيفة أنه من الممكن أن نعد فيلم عن قصة حياته ونجهز له الآن وهو ليس سيرة ذاتية.

وأكدت أن أكثر الشائعات التي أغضبته قبل رحيله كانت انتشار تصريحات على لسانه بأنه يوصي بحرق كل أفلامه، “وأنا أقول للجمهور هذا لم يحدث فهو كان يتباهى بكل دور قدمه وكان فنان متميز وله طابع خاص”.

مها أبو عوف وتهديدها بالقتل

وكشفت الفنانة الراحلة مها أبو عوف - في لقاء سابق لها ببرنامج العاشرة مساءً عبر قناة دريم الفضائية - أنها تعرضت إلى تهديد بالقتل عام 2011

وقالت مها أبو عوف، إنها تلقت اتصالا من رقم مجهول يقوم بتهديدها بقتلها والنيل من نجلها الوحيد أيضًا، لذا قامت بإبلاغ الشرطة، "إلا أنهم عاودوا الاتصال بها مرة أخرى، لذا اضطررت إلى ترك منزلها والإقامة داخل أحد الفنادق، ليقوم مهددها بعد ذلك بالاختفاء بشكل كامل وقطع الاتصالات".