سلطان النيادي للشباب.. الإمارات تعلن عن تعديلات وزارية في الحكومة| تفاصيل وصور

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، عن مجموعة تعديلات وزارية في الحكومة.

وقال بن راشد، على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم السبت: "الإخوة والأخوات.. بمباركة أخي رئيس الدولة وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات".

وأضاف أنه تم تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية ومسئولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية.

وأوضح أنه قاد وزارة المالية باقتدار، بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.

مكتوم بن محمد بن راشد

وأشار إلى أنه تم تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشئون الدفاع في الحكومة، حيث عمل سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة.

محمد بن مبارك فاضل

كما أعلن عن تعيين مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشئون الدولية في ديوان الرئاسة، وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة، مؤكدًا أنها قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً.

مريم حارب المهيري

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد، عن تعيين الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنها من الكوادر الاتحادية المميزة ويتم متابعتها منذ عدة سنوات، حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية.

آمنة بنت عبدالله الضحاك

كما أعلن عن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في الإمارات.

وأوضح أن النيادي رائد فضاء مهم، وحاصل على الدكتوراه، وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء، وخدم البشرية في المجال العلمي، وأول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر.



سلطان النيادي

وفي آخر حديثه، دعا حاكم دبي للجميع بالتوفيق لخدمة البلاد، مكررًا قوله إن العام 2024 سيكون عام خير، وسيكون الأجمل والأعظم في تاريخ الإمارات.