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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب دولة عربية

ارشيفي
ارشيفي

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر، هزة أرضية اليوم السبت عند الساعة 10 و 34 د ، صباحا بشدة 3.6 درجات على مقياس ريختر.

ووفق وسائل إعلام جزائرية؛ فأن مركز الهزة تم تحديده على بعد 8 كم شمال غرب حسين بولاية معسكر.

كان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، افاد أمس الجمعة بوقوع زلزال في أفغانستان بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المركز الأوروبي أن الزلزال على بعد 105 كيلومترات شمال شرق مدينة قندوز التي يسكنها نحو 161 ألف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

 

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