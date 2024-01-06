حملة تفتيش من مياه الشرب بالشرقية لرفع الوصلات المخالفة وتغيير العدادات المعطلة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز الإبراهيمية للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى ( طوخ التل ، كفر الشيخ ، الحفانوه ، كفر الاعصر ، سوارس ، ارض الفدان ، المانسترلي ) لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

وأسفر التفتيش عن تحرير 50 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب، وتحرير 60 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي، كما تم تحرير محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد وتم تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات والتي بلغت 120000م٣.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة : (هاتف أرضي ١٢٥ - محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨ - واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦)