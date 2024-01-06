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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب : زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد أصبحت تقليد

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على تقديم الرئيس السيسي التهنئة للبابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الرئيس السيسي هنأ الأقباط بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية العاصمة الإدارية.. وأصبحت هذه الزيارة تقليد".

 

وأضاف: "الناس تنتظر بشكل عادي جدا كل عام وصول الرئيس السيسي إلى الكاتدرائية ومشاركة الأقباط احتفالاتهم.. وهذا المشهد أصبح في الأجندة الرسمية، وهذا عكس السابق"، لافتا: "الأجندة الرسمية أن يذهب الرئيس بنفسه بدون نائب بدون أن يرسل أحد في العالم.. فالرئيس يذهب بنفسه لتقديم التهنئة للأقباط".

 

وأشار الإعلامي عمرو أديب،: "الرئيس السيسي بيلقي كلمة قصيرة خلال الزيارة يسعد بها الأقباط ويشعرون بكثير من الدفء والاطمئنان".

عمرو أديب

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