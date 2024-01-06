رسالة الرئيس السيسي للاعبي منتخب مصر.. وزير الرياضة يوضح التفاصيل

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاطمئنان على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

قال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" طاقة إيجابية داخل منتخب مصر بعد زيارة الرئيس السيسي لهم اليوم".

أضاف أشرف صبحي :" الرئيس السيسي حريص على أن يقدم منتخب مصر صورة رياضية جيدة أثناء المشاركة في بطولة أمم أفريقيا ".

وتابع أشرف صبحي :" الرئيس السيسي حث لاعبي منتخب مصر على بذل كل الجهد لحصد اللقب وتقديم صورة جيدة عن الرياضة المصرية ".

واكمل اشرف صبحي :" محمد صلاح أكد أن وزارة الرياضة واتحاد الكرة يسعون إلى توفير المناخ المهيأ للمنتخب من اجل الاستعداد المتميز للبطولة ".

وتابع أشرف صبحي :" دعم كامل لمنتخب مصر من الرئيس السيسي قبل المشاركة في أمم أفريقيا"، مضيفا:" محمد صلاح قدم تيشيرت منتخب مصر قام كل لاعبي المنتخب بالتوقيع عليه وكانت لافتة طيبة ".