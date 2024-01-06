92 ألف متفرج..أحمد موسى عن مدينة مصر للألعاب الأولمبية: إيه الجمال ده

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاطمئنان على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : " الرئيس السيسي تفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية واستمع إلى معدلات الإنجاز بها ".

وأضاف :" إيه الجمال المتواجد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وإحنا عملنا حاجة عالمية على أرض مصر ".

وتابع :" مدينة مصر الدولية بها العديد من الفنادق ومصر تستعد لاستقبال الأحداث العالمية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ستاد كرة القدم في مدينة مصر الدولية يتسع لـ 92 الف متفرج وهذا الاستاد يضاهي الاستادات العالمية "..

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي وجه رسائل الدعم والمساندة لمنتخب مصر قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا وهذا الامر كان له تأثير إيجابي على اللاعبين ".