الرئيس السيسي يغادر كاتدرائية ميلاد المسيح بعد تھنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بعدما قدم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بعيد الميلاد المجيد.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، أن مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة؛ طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد، في حالة من الوحدة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته لتهنئة الأقباط بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم السبت بمناسبة عيد الميلاد المجيد: "إن شاء الله، العام الحالي، يكون عاما سعيدا على الجميع، ونتجاوز فيه - بفضل الله- الأزمات الموجودة، ونتمني من الله ألا تستمر أكثر من ذلك".

وحرص الرئيس السيسي، على تقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الإخوة الأقباط وكل المصريين والعالم أجمع، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا "كل عام وأنتم بخير وعام سعيد وعيد سعيد"، وتمنى من الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل هذا العام، نهاية "لفترة صعبة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة؛ طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد، في حالة من الوحدة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته لتهنئة الأقباط بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم السبت بمناسبة عيد الميلاد المجيد: "إن شاء الله، العام الحالي، يكون عاما سعيدا على الجميع، ونتجاوز فيه - بفضل الله- الأزمات الموجودة، ونتمني من الله ألا تستمر أكثر من ذلك".

وحرص الرئيس السيسي، على تقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الإخوة الأقباط وكل المصريين والعالم أجمع، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا "كل عام وأنتم بخير وعام سعيد وعيد سعيد"، وتمنى من الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل هذا العام، نهاية "لفترة صعبة.

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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العالم يتعرض، منذ عام 2020، للعديد من الأزمات والأوضاع الصعبة و"نتمنى أن يكون هذا العام 2024 سعيدا علينا جميعا وأن نتجاوز فيه بفضل الله، الأزمات الكبيرة الموجودة، وألا تزيد أو تستمر أكثر من ذلك".

نسعي لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية

وتابع الرئيس السيسي أن "أكثر أزمة نعيشها جميعا ونتأثر بها هي ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية"، مشددا على أن موقف مصر إزاء هذه الأزمة "محترم"، وتسعى إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات؛ للتخفيف عن الأشقاء وأهلنا في غزة، ثم السعي نحو إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، "التي تتجدد كل عدة سنوات، وتؤلمنا جميعا".

وأكمل الرئيس السيسي كلمته لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط: "هذا عيد، وجئنا لمشاركتكم فرحتكم، وتهنئتكم، ونتمنى لكم كل خير.. وندعو الله أن يكون هذا العام سعيدا علينا جميعا ونتجاوز فيه بفضل الله الأزمات الكبيرة الموجودة".