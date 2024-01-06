عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يغادر كاتدرائية ميلاد المسيح بعد تھنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بعدما قدم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط، بعيد الميلاد المجيد.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، أن مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة؛ طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد، في حالة من الوحدة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته لتهنئة الأقباط بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم السبت بمناسبة عيد الميلاد المجيد: "إن شاء الله، العام الحالي، يكون عاما سعيدا على الجميع، ونتجاوز فيه - بفضل الله-  الأزمات الموجودة، ونتمني من الله ألا تستمر أكثر من ذلك".

وحرص الرئيس السيسي، على تقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الإخوة الأقباط وكل المصريين والعالم أجمع، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا "كل عام وأنتم بخير وعام سعيد وعيد سعيد"، وتمنى من الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل هذا العام، نهاية "لفترة صعبة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة؛ طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد، في حالة من الوحدة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته لتهنئة الأقباط بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم السبت بمناسبة عيد الميلاد المجيد: "إن شاء الله، العام الحالي، يكون عاما سعيدا على الجميع، ونتجاوز فيه - بفضل الله-  الأزمات الموجودة، ونتمني من الله ألا تستمر أكثر من ذلك".

وحرص الرئيس السيسي، على تقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الإخوة الأقباط وكل المصريين والعالم أجمع، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا "كل عام وأنتم بخير وعام سعيد وعيد سعيد"، وتمنى من الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل هذا العام، نهاية "لفترة صعبة.

youtube
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العالم يتعرض، منذ عام 2020، للعديد من الأزمات والأوضاع الصعبة و"نتمنى أن يكون هذا العام 2024 سعيدا علينا جميعا وأن نتجاوز فيه بفضل الله، الأزمات الكبيرة الموجودة، وألا تزيد أو تستمر أكثر من ذلك".

نسعي لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية

وتابع الرئيس السيسي أن "أكثر أزمة نعيشها جميعا ونتأثر بها هي ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية"، مشددا على أن موقف مصر إزاء هذه الأزمة "محترم"، وتسعى إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات؛ للتخفيف عن الأشقاء وأهلنا في غزة، ثم السعي نحو إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، "التي تتجدد كل عدة سنوات، وتؤلمنا جميعا".

وأكمل الرئيس السيسي كلمته لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط: "هذا عيد، وجئنا لمشاركتكم فرحتكم، وتهنئتكم، ونتمنى لكم كل خير.. وندعو الله أن يكون هذا العام سعيدا علينا جميعا ونتجاوز فيه بفضل الله الأزمات الكبيرة الموجودة".

السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الادارية البابا تواضروس الأقباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أستاذ صحة الطفل: الجديري المائي معدي وينتقل عن طريق اللمس والنفس

راتب سنوي 470 ألف جنيه .. آخر فرصة للتقديم فى وظائف السفارة الأمريكية

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

جرح "أعين إسرائيل".. حزب الله يقصف أهم قاعدة جوية للاحتلال بالشمال| شاهد

مبروك كسبت جايزة.. رسالة هاتفية تنتهى بسحب رصيدك فى البنك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

فيديو

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ