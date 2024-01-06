رياضة النواب: مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية جعلت الدولة قبلة لإستضافة البطولات

وصف النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ولقاء الرئيس السيسى للاعبى المنتخب بالمشھد العظيم.

وأضاف النائب محمود حسين خلال مداخلة مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة” أن الدولة المصرية فى عھد الرئيس السيسي حققت طفرة في المنشآت الرياضية لاسيما تطوير 4500 مركز للشباب والرياضة على مستوى الجمھورية.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن مصر أصبحت قبلة لإستضافة البطولات الدولية.

ممارسة الرياضة

وأكد رئيس رياضة النواب أنھ منذ اليوم الأول للرئيس السيسى وھو حريص على تشجيع الشعب على ممارسة الرياضة كما أنه يوجه باستمرار ببناء الإنسان ، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم للاعبي المنتخب ارتكزت على أهمية ترسيخ ونشر القيم والظهور بالشكل الحضاري في البطولات الرياضية وإسعاد الجماھير المصرية.

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