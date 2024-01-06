أحمد موسى: وجود الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح رسالة محبة وإيمان بالمواطنة

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الأقباط في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا:" كل عام وأنتم بخير".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كافة قيادات الدولة تشارك في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" اللي حصل في ملف بناء وتقنين الكنائس في عهد الرئيس السيسي يعادل ما حدث في 200 سنة في تاريخ مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" نشهد روح الأسرة المصرية في كاتدرائية ميلاد المسيح وهذا تعبير على عدم تواجد فرق بين مسلم ومسيحي مطلقا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تواجد الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح رسالة محبة وإيمان بالمواطنة والمساواة والعدالة والتأكيد على أن الشعب المصري واحد ".