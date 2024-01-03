أحمد موسى: منبهر بتوقعات اللواء سمير فرج حول خطاب حسن نصر الله

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تجادل مع اللواء الدكتور سمير فرج حول توقعات كلمة حسن نصر الله اليوم، ردا على اغتيال صالح العاروري.

توقعات اللواء سمير فرج عن خطاب حسن نصر الله

وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: “اللي قاله اللواء سمير فرج امبارح حصل النهاردة، وكان لديه إصرار على توقعاته عن خطاب حسن نصر الله، وأنه لن يصعد ضد إسرائيل”.

ومن جانبه، كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن حسن نصر الله أمين عام حزب الله قال في أغسطس الماضي إنه لن يصمت ولن يسمح بأي عملية اغتيال للبناني أو فلسطيني داخل الأراضي اللبنانية وأنه يجب على إسرائيل أن تعي ذلك، وعلى الرغم من ذلك ورغم اغتيال صالح العاروري القيادي بحماس في لبنان، لم ينفذ تصريحاته.

وأضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن تصريحات حسن نصر الله لم تنفذ، ويجب على المواطنين النظر إلى صاحب الكلمة التي يوفي بها، والرئيس السيسي كلمته كانت فاصلة، وتحدث أنه سيدخل التاريخ بعد موقفه من القضية الفلسطينية، ورفضه خروج الرعايا الأمريكيين إلا بعد دخول المساعدات، وذلك هو الفارق بين مصر وأي دولة في العالم.