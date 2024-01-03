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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج يكشف أسباب فشل إسرائيل في التعامل مع الأنفاق

انفاق
انفاق

كشف المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ركز الهجوم فى البداية على شمال غزة، وكان يخطط لدفع الشعب الفلسطيني للنزوح نحو سيناء.


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المدن مقبرة لأى جيش فى العالم ولذلك تحقق المقاومة إنجازات كبيرة.


واستطرد المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، أن المقاومة الفلسطينية تستخدم سلاح آر بي جي لتدمير الدبابات الاسرائيلية وخطمت أساطير الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية.


وأشار إلى فشل أجهزة المخابرات الإسرائيلية الثلاث في التنبؤ بعملية طوفان الأقصى التي باغتت بها المقاومة الفلسطينية دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.


وحول فشل فكرة إغراق الأنفاق، قال المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، إن حماس أعدت نفسها لهذا السيناريو ولن تغلب أمامه من خلال إغلاق الأنفاق وقت وصول المياه لها.


وأردف أن إسرائيل فشلت في التعامل مع الأنفاق بواسطة القنابل الزلزالية، التي زودت بها واشنطن تل أبيب لاستخدامها حال قيام حرب مع إيران لأنها تستخدم في الجبال وطهران نقلت منشآتها النووية إلى المناطق الجبلية.
 

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