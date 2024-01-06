الرئيس: موقفنا من أحداث غزة محترم ونسعى لإدخال المساعدات وحل القضية الفلسطينية

تمني الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان يكون العام نهاية لفترة صعبة مرت علي العالم كله والمنطقة، قائلا : "اتمني من الله الازمات متزدتش اكتر من كده ".



وأضاف خلال تواجده لتقديم التهنئة للإخوة المسحيين، أن موقفنا مما يحدث في قطاع غزة محترم، ونسعى إلى إدخال المساعدات وحل القضية الفلسطينية.

وتابع الرئيس السيسي: "كل التحية والتقدير ليكم كلم، وتحياتي لقداسه البابا تواضروس".

بالزغاريد والأعلام.. الأقباط يستقبلون الرئيس السيسي لحظة وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح

احتفل الحضور بكاتدرائية ميلاد المسيح، في العاصمة الإدارية، بلحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية بالعاصمة الإدارية، من أجل تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، عرضته قناة «إكسترا نيوز».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للحضور الذين يحملون الأعلام وأطلقوا الزغاريد، فيما احتفى الجميع بالرئيس السيسي الذي حضر لتقديم التهانئ للأقباط في عيد الميلاد المجيد.

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